Президент РФ ждет доклада о работе до 1 декабря - 2025 и 2026 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. "Центры новых возможностей" на базе центров компетенций создадут в региональных университетах и колледжах в 2025-2026 годах. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Кабмину вместе с АНО "Россия - страна возможностей" и руководством регионов поручено "обеспечить создание в 2025-2026 годах центров новых возможностей в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, в том числе на базе центров компетенций".

Глава государства ждет доклада о работе до 1 декабря - 2025 и 2026 года.