Председатель партии "Единая Россия" отметил, что вся история страны свидетельствует о том, что обычно помощью бойцам начинали заниматься только после окончания военных действий, что "неправильно и несправедливо"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Инфраструктура по поддержке ветеранов и их семей впервые создана в России еще до завершения боевых действий. Все это сделано при поддержке "Единой России", заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета.

"Очевидно, что одна из важнейших задач государства сегодня, а стало быть и партии, это помощь в поддержке участников специальной военной операции и их семей", - сказал Медведев. "При активном участии нашей партии впервые в истории страны была создана полноценная инфраструктура, которая занимается заботой и поддержкой ветеранов, их семей, причем до завершения боевых действий", - подчеркнул он.

По словам политика, вся история страны свидетельствует о том, что обычно помощью бойцам начинали заниматься только после окончания военных действий, что "неправильно и несправедливо". "Поэтому делается все, чтобы наши воины, наши защитники ощущали поддержку и, на самом деле, искреннюю благодарность общества в виде прямых реальных дел", - заверил Медведев.

Председатель партии также отметил, что для "Единой России" ключевое направление в помощи ветеранам СВО - это законотворчество.