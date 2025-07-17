Другая пострадавшая умерла в больнице в результате полученных травм

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Одну из двух девочек, на которых напал подросток с молотком в подмосковном Домодедове, выписали из больницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Вторая пострадавшая девочка была выписана домой", - написала Мишонова.

Ранее она сообщала, что вторая девочка умерла в больнице в результате полученных травм.

11 июля в лесу вблизи СНТ городского округа Домодедово подросток молотком нанес двум девочкам удары в область головы.