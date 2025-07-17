Путин поручил АСИ и АНО "Россия - страна возможностей" продвигать проекты совместно

Доклад о реализации поручения необходимо представить до 1 декабря

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил АНО "Россия - страна возможностей" организовать сотрудничество с Агентством стратегических инициатив (АСИ) в части взаимной поддержки и продвижения инициатив участников проектов и программ от АНО "Россия - страна возможностей". Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" организовать сотрудничество с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" по вопросам взаимной поддержки проектной деятельности, в том числе в части, касающейся продвижения инициатив участников проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей", - сказано в поручении, опубликованном в перечне по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

Доклад о реализации поручения необходимо представить до 1 декабря 2025 года. Ответственными за исполнение назначены генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.