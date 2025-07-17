В Новгородской области завершили работы по восстановлению электроэнергии

По информации Новгородского гидрометцентра, 18 июля в области ожидается небольшая облачность, без осадков

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы на электросетях полностью завершены в Новгородской области после прохождения грозового фронта. Об этом сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона в своем Telegram-канале.

"В 16:30 аварийно-восстановительные работы завершены", - отмечается в сообщении.

По информации энергетиков, переключить многоквартирные дома торговой стороны Великого Новгорода на постоянную схему планируется в пятницу. При переключении возможны кратковременные перебои в электроснабжении. Ранее энергетики включили 640 километров линий электропередачи и 450 трансформаторных подстанций.

По данным Новгородского гидрометцентра, 18 июля в Новгородской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +24...+29 тепла.