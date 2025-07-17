Путин присвоил звание Героя РФ командиру поднявших Знамя Победы советских военных

Звание присвоено Алексею Бересту "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Советский офицер украинец Алексей Берест - командир водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом Михаила Егорова и Мелитона Кантарии - удостоен посмертно почетного звания Героя России. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Звание присвоено "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны".

Умерший в 1970 году участник штурма Рейхстага и на родной Украине был в 2005 году удостоен звания героя страны. Это произошло до госпереворота, когда киевский режим начал активно прославлять нацистов и уничтожать любые напоминания о героической советской истории.

Алексей Берест родился под Харьковом, из-за массового голода на Украине в 1930-е годы рано остался сиротой. Добровольцем пошел в Красную армию, прошел всю Великую Отечественную. 30 апреля лейтенант Берест получил приказ выполнить боевую задачу по водружению знамени Военного совета 3-й ударной армии - будущего Знамени Победы - на куполе Рейхстага, и успешно ее выполнил.

По заданию командования Берест вел переговоры о сдаче с остатками гарнизона Рейхстага. За исключительную отвагу и мужество, проявленные в боях, военнослужащий был представлен к званию Героя Советского Союза, однако был награжден орденом Красного Знамени. После отставки поселился в Севастополе, позднее переехал на родину жены - в Ростов-на-Дону.