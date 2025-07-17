Срок исполнения задач - до 1 октября 2025 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" рассмотреть вопрос о создании программы развития молодежной уличной культуры и спорта. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания наблюдательного совета платформы.

Согласно документу, программа может быть реализована в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей", который входит в состав национального проекта "Молодежь и дети".

Кроме того, Путин поручил поддержать проведение Международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта "КАРДО", в том числе его финалов в 2025 и 2026 годах. В целях реализации мероприятия планируется предусмотреть дополнительное финансирование АНО "Россия - страна возможностей".

Срок исполнения поручений - до 1 октября 2025 года.