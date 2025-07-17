Также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден первый заместитель исполнительного директора общества Александра Коновченко

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ президента "О награждении государственными наградами РФ" опубликован на официальном портале правовой информации.

"За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Мягкова Михаила Юрьевича - научного директора общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество", город Москва", - говорится в документе.

Также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден первый заместитель исполнительного директора РВИО Александра Коновченко. Советник исполнительного директора РВИО Вадим Лобин удостоен медали "За храбрость" II степени.