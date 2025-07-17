Андрей Маслов был назначен послом РФ в 2014 году

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета посла РФ в Греции Андрея Маслова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Почета Маслова Андрея Михайловича - чрезвычайного и полномочного посла РФ в Греческой Республике", - говорится в указе.

Маслов был назначен послом РФ в Греции в 2014 году. Ранее в 2000-2004 гг. занимал должность заместителя директора департамента вопросам безопасности и разоружения МИД России. В 2004-2010 гг. был советником-посланником посольства РФ в Италии, а с 2010 года - директором четвертого европейского департамента МИД РФ.