Соревнование будет проводиться в онлайн-формате по нескольким номинациям

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Всероссийский конкурс "Наставничество" стартовал в рамках всероссийского семинара-совещания "Наставничество: традиции, опыт, сотрудничество" в Калуге. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"17 июля стартовал всероссийский конкурс "Наставничество" - один из ключевых проектов Минпросвещения России в сфере наставничества. Старт конкурсу дан в рамках всероссийского семинара-совещания "Наставничество: традиции, опыт, сотрудничество", который проходит в Калуге на базе Федерального технопарка профессионального образования 17-18 июля", - говорится в сообщении.

Конкурс будет проводиться в онлайн-формате по следующим номинациям: "Наставничество на производстве", "Наставничество в сфере образования, воспитания и молодежной политики", "Наставничество в социальной сфере и общественной деятельности", "Наставничество на службе".

"Как сказал наш президент Владимир Путин, вопросы обучения, наставничества - это всегда обращение к будущему. Россия по праву гордится своей системой наставничества, объединяющей опытных мастеров и молодых специалистов. Именно наставники подсказывают молодым людям, как стать настоящими профессионалами, поддерживают их и помогают раскрывать потенциал, развиваться и стремиться к новым вершинам. Преемственность поколений - залог технологического суверенитета страны", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.