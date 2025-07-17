Посольство РФ назвало циничным переименование бульвара Сталинград во Франции

В посольстве напомнили, что "под Сталинградом советскими войсками было нанесено решающее поражение силам Вермахта, во многом предопределившее крах нацистской Германии и освобождение Европы от нацизма"

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Посольство России в Париже указало на цинизм властей города Драп на юге Франции, принявших решение переименовать бульвар, названный в честь Сталинградской битвы.

"Поражает цинизм одного из аргументов, который привела в обоснование данного решения заместитель мэра города Александра Рюсо, о том, что Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции. Подобные высказывания - не просто искажение фактов, но и попытка переписать историю", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве напомнили, что "под Сталинградом советскими войсками было нанесено решающее поражение силам Вермахта, во многом предопределившее крах нацистской Германии и освобождение Европы от нацизма". "Именно там были разбиты и те немецкие дивизии, которые в 1940 году маршировали по улицам оккупированного Парижа. Всем уважающим себя и свою историю французам известно, что Сталинградская битва стала моральным и стратегическим переломом всей Второй мировой войны. Она вдохновила движения сопротивления во всей Европе, включая Францию, на вооруженную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками", - подчеркнули в диппредставительстве.

Там привели слова генерала Шарля де Голля, который подчеркивал, что "Сталинград является не только символом побед, он является прекрасным уроком того, что могут сделать союзники, объединившиеся вместе против ненавистной Германии".

Ранее газета Nice-Matin сообщила, что муниципальные депутаты Драпа высказались за переименование бульвара Сталинград в бульвар де Рив дю Пайон (boulevard des Rives du Paillon ).