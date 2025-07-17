Председатель Совета Федерации отметила, что если в регионе будут сбои в работе по газификации, то Совет Федерации сможет помочь руководству области

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Костромской области проделали хорошую работу по социальной газификации региона, необходимо продолжать развиваться в этом направлении. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

"Движение пошло мощное, хорошее, и поддержка региона - безусловно, это важно для людей, для качества их жизни. И это важно для развития региона, потому что если нет мощности по электричеству, по воде, по водоотведению, по газу, то, конечно, никто из инвесторов не пойдет. Поэтому большое дело сделали, надо продолжать, выполнить программу в полном объеме", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что если в регионе будут сбои в работе по газификации, то Совет Федерации сможет помочь руководству области. "Вы ставьте, пожалуйста, нас в известность, потому что мы как Палата регионов очень внимательно следим, как поручение президента по социальной газификации выполняется", - сказала председатель Совета Федерации.

16 июля подключение соцобъектов к сетям газораспределения произошло в Костромской, Тамбовской, Ростовской областях и Пермском крае. Команду на пуск газа в режиме видео-конференц-связи дали Валентина Матвиенко и министр энергетики России Сергей Цивилев. В Костроме газ пришел в открытый в середине июня в Заволжском районе физкультурно-оздоровительный комплекс.