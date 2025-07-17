Глава города Борис Елкин отметил, что проект получил одобрение совета

ПСКОВ, 17 июля. /ТАСС/. Власти города Пскова приняли решение установить памятник святителю Тихону, который в прошлом веке являлся Патриархом Московским и всея Руси, и духовный путь которого начался на территории Псковской области. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

"На градостроительном совете обсудили два важных для нашего города вопроса. Памятник святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси. Его духовный путь начался на Псковской земле - здесь он родился, учился, а затем и сам преподавал в Псковской семинарии. В тяжелые времена он вселял в людей веру и надежду, а его влияние на Русскую православную церковь признано во всем мире. Памятник святителю Тихону обретет свое место у стен родной Псковской духовной семинарии, там, где более века назад начинался его путь служения Богу и людям. Проект получил одобрение совета", - написал Елкин.

О патриархе

Родился 31 января 1865 г. (19 по старому стилю) в деревне Клин Торопецкого уезда Псковской губернии в семье священника. После Февральской революции 1917 г. архиепископ Тихон вошел в состав нового Синода Православной Российской церкви. 21 июля 1918 г. в проповеди в московском Казанском соборе осудил расстрел семьи бывшего императора Николая II, заявив, что христиане не должны признавать справедливость такого решения властей.

В июле 1921 г. во время массового голода в РСФСР патриарх Тихон с санкции советских властей опубликовал в газете The New York Times ("Нью-Йорк таймс") обращение с призывом к американскому народу оказать помощь голодающему населению России. Тогда же с аналогичными просьбами он обратился к патриархам православных восточных церквей, главам Римско-католической и Англиканской церквей. В советских газетах полный текст патриарших воззваний не публиковался.