Алуа Байкадамову отметили за заслуги в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между РФ и Казахстаном

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой за заслуги в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между РФ и Казахстаном внучку героя Великой Отечественной войны генерала Ивана Панфилова, директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамову. Об этом говорится в распоряжении президента РФ.

"3а заслуги в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Байкадамову Алуа Бахитжановну - директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Республики Казахстан, гражданку Республики Казахстан", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Герой Советского Союза Иван Панфилов в годы Великой Отечественной войны принимал участие в битве за Москву - он командовал 316-й стрелковой дивизией, большую часть которой составляли жители Алма-Аты и Фрунзе (прежнее название Бишкека). В Казахстане в честь Панфилова и бойцов дивизии названы улицы, проспекты и другие объекты.

Байкадамова возглавляет Военно-исторический музей в Алма-Ате, в этом году там открылась выставка под открытым небом техники военных лет, где в том числе можно увидеть легендарную "Катюшу" и танк Т-34.