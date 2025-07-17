Безвизовый режим не затрагивает въезжающих для постоянного проживания, обучения или работы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Соглашение об отмене визового режима между Россией и Оманом вступило в силу в пятницу, оно распространяется на владельцев общегражданских паспортов.

Безвизовый режим не затрагивает въезжающих для постоянного проживания, обучения или работы. Если человек намерен пробыть на территории страны более 30 дней за раз или 90 дней за год, он также должен получить визу.

Соглашение было подписано 22 апреля в рамках переговоров президента России Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Документ должен был вступить в силу по истечении 30 дней с даты последнего уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур, этот срок истек 18 июня.

Как отмечал министр экономического развития РФ Максим Решетников, соглашение даст новый толчок в развитии туризма между двумя странами. Кроме того, по его словам, Маскат становится важным хабом в развитии маршрутной сети авиасообщения.

Ранее россияне могли получать на границе бесплатные 14-дневные визы для въезда на территорию Омана. Такие визы не подлежали продлению и смене на другой тип.

В Минэкономразвития сообщали, что Россия также готовит аналогичные соглашения с Иорданией, Мьянмой, Бахрейном и рядом других стран Ближнего Востока и Азии. Кроме того, уже заключены соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем и Ираном, прорабатывается такая возможность с Вьетнамом и Индией.