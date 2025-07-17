После смены места жительства постоянную регистрацию необходимо обновить в течение семи дней

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россияне обязаны актуализировать прописку после переезда - иначе им грозит штраф до 5 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Если гражданин проживает без регистрации, то ему выпишут штраф: от 3 000 до 5 000 рублей - в Москве и Санкт-Петербурге, 2 000-3 000 рублей - в других регионах", - сказал эксперт.

По закону, у каждого гражданина должна быть регистрация по месту жительства (постоянная) или по месту пребывания (временная). Постоянная прописка подразумевает место, где человек преимущественно проживает. Если место жительства меняется, нужно в течение семи дней подать заявление, чтобы обновить постоянную регистрацию.

Если человек планирует жить не по месту постоянной прописки больше 90 дней, оформляется временная регистрация по месту пребывания. Фактически эта норма применяется к людям, которые больше трех месяцев живут в другом регионе.

В нескольких случаях россияне освобождены от штрафов за отсутствие временной регистрации. Например, когда они живут не по адресу прописки, но в пределах того же региона. Или когда они проживают у близких родственников.