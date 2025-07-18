ЛДПР предлагает разрешить обвиняемым свидания с детьми вне СИЗО

Законопроект внесут в Госдуму 18 июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, которым предлагается разрешить подозреваемым и обвиняемым свидания с детьми вне СИЗО. Документ, который будет внесен в Госдуму 18 июля, есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предлагается для подозреваемой или обвиняемой женщины, имеющей вне места содержания под стражей ребенка в возрасте до четырех лет, а также подозреваемого или обвиняемого мужчины, имеющего вне места содержания под стражей ребенка в возрасте до четырех лет и являющегося единственным родителем, каждые два месяца, но не ранее чем через месяц со дня заключения под стражу, установить возможность предоставления одного выезда за пределы места содержания под стражей в границах субъекта РФ для свидания с ребенком на срок до трех суток", - говорится в пояснительной записке.

Как отметил Слуцкий, такие встречи должны происходить с разрешения того органа, в производстве которого находится уголовное дело родителя, и не распространяться на совершивших особо тяжкие преступления.

"ЛДПР всегда выступала за установление в России более гибкой и гуманной системы наказаний, особенно для осужденных за незначительные преступления, у которых есть малолетние дети. Любая новая норма, позволяющая сохранять находящимся в тюрьмах или колониях связь с детьми, несомненно, позитивна. Общение со своими чадами может стать решающей мотивацией для исправления оступившегося человека. Позволить сохранить оставшиеся социальные связи осужденных со своими близкими - значит предоставить им спасительный шанс на новую жизнь", - сказал он ТАСС.