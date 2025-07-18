Генералу Попову провели операцию по удалению позвонка и межпозвоночного диска

Бывший замминистра обороны, обвиняемый в хищении средств на строительство парка "Патриот", похудел почти на 40 кг, сообщили ТАСС источники в медицинских кругах и подтвердили в его окружении

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Экстренно госпитализированный в мае в тяжелом состоянии из СИЗО "Лефортово" в московскую больницу бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов перенес операцию по удалению позвонка и межпозвоночного диска. Как сообщили ТАСС источники в медицинских кругах и подтвердили в окружении генерала, после операции обвиняемый похудел почти на 40 кг.

"Медики диагностировали у Попова абсцесс позвоночника, в связи с чем врачами были назначены и выполнены две сложнейшие неотложные операции, в ходе которых ему целиком удалили один из позвонков, а также межпозвоночный диск. После хирургического вмешательства пациент похудел почти на 40 кг", - сказал собеседник агентства.

По его словам, врачи продолжают оказывать 68-летнему Попову необходимое лечение, так как он "не в состоянии себя самостоятельно обслуживать и нуждается в постоянной посторонней помощи".

8 мая адвокат генерала Денис Сагач сообщал ТАСС, что его подзащитного перевели из СИЗО "Лефортово" в городскую больницу из-за обострения одного из хронических заболеваний. Еще до ареста у генерала были диагностированы проблемы с лишним весом, давлением, сердцем и высоким содержанием сахара. Изначально Попова госпитализировали нарядом скорой помощи в реанимацию 29-й ГКБ им. Баумана, но из-за сложности операции и тяжелого состояния обвиняемый был переведен в НИИ им. Н. В. Склифосовского, где по-прежнему находится в тяжелом состоянии под наблюдением медиков.

По словам защитника, до ареста генерала, "на фоне приема рекомендованной терапии", все хронические заболевания Попова "находились в стадии медикаментозной компенсации". "Но на фоне его содержания в следственном изоляторе и неоказания ему своевременной и квалифицированной помощи, которая там недоступна в необходимом объеме, у Павла Попова обострились хронические заболевания, приведшие к таким тяжелым последствиям, - отметил адвокат. - Несмотря на его госпитализацию в городскую больницу, полностью купировать гнойно-воспалительный процесс в позвоночнике не удается до настоящего времени".

Кроме того, адвокат считает, что дальнейшее применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении его подзащитного совершенно необоснованно из-за "предсмертного состояния" Попова. "Жесткая изоляция генерала Павла Попова, имеющего выслугу 53 года, не имеющего за весь период службы никаких взысканий и находящегося в уже преклонном возрасте, находится за гранью понимания", - резюмировал защитник.

О деле и фигурантах

Помимо генерала армии Попова, которого следствие считает организатором хищений средств на строительство парка "Патриот", обвиняемыми проходят также экс-директор парка Вячеслав Ахмедов и бывший замначальника главка инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. 17 июля Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил Шестерова к 6 годам колонии, назначил штраф в размере 500 тыс. рублей, лишил наград и воинского звания.

По версии обвинения, в 2022-2024 гг. фигуранты дела внесли в документы ложные сведения о выполнении строительства в "Патриоте" и похитили свыше 25 млн рублей. В результате ущерб Минобороны РФ был оценен как особо крупный.

Минобороны и парк "Патриот" признаны потерпевшими по делу.

На имущество Ахмедова, Шестерова и Попова был наложен арест на общую сумму более чем 100 млн рублей, чтобы обеспечить взыскание штрафа, гражданский иск и другие имущественные требования. Ахмедов и Шестеров полностью признали свою вину и заключили сделки со следствием. Расследование уголовного дела в отношении Попова продолжается.