Не менее 5% блогеров не подают данные о своих рекламных доходах из-за непонимания зон ответственности, считает директор по клиентскому сервису "Медиаскаут"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Не менее 5% блогеров не подают данные о своих рекламных доходах из-за непонимания зон ответственности. Об этом сообщила ТАСС директор по клиентскому сервису "Медиаскаут" (входит в МТС AdTech) Наталья Сотская.

По оценке аналитиков "Медиаскаут", не менее 5% блогеров не подают данные о своих рекламных доходах из-за непонимания зон ответственности. "Как правило, блогер получает токен от рекламного агентства. Затем создатель контента размещает токен на рекламном материале и часто считает, что на этом его ответственность заканчивается. Однако рекламное агентство или рекламодатель по умолчанию не обязаны подавать за блогера его отчетные документы", - рассказала она.

Среди отчетных документов - договор, акт и разаллокация (указание конкретных сумм, полученных за размещение рекламы каждого рекламодателя, с которым работает исполнитель). За отсутствие этих документов в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР) блогеру грозит штраф: до 30 000 рублей для физлиц и до 500 000 рублей для юрлиц.

"Чтобы избежать подобной ситуации, при заключении договора с рекламодателем или агентством блогеру нужно уточнить, кто из участников рекламной цепочки загрузит в ОРД все отчетные документы, и в том числе отчетные документы исполнителя. Как правило, площадки, которые специализируются на работе с блогерами, например, Getlogger, учитывают все необходимые тонкости и берут на себя оформление всех документов за все стороны рекламной кампании", - добавила Сотская.

Эксперты также рекомендуют блогерам самостоятельно проверять переданные в ЕРИР данные в конце каждого месяца.