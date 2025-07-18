Примгидромет прогнозирует возвращение аномальной жары в Приморье с 21 июля

Температура в регионе может достигнуть 35-37 градусов и побить новые температурные рекорды, сообщил глава Примгидромета Борис Кубай

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Аномально жаркая погода снова придет в Приморский край в начале следующей недели, сообщил ТАСС глава Примгидромета Борис Кубай. Температура в регионе может достигнуть 35-37 градусов и побить новые температурные рекорды.

Период аномальной жары в Приморском крае, когда температура в некоторых районах достигала плюс 37 градусов, завершился в конце прошлой недели. С 23-24 июня в Приморском крае наблюдалась аномально жаркая погода. Региональный гидрометцентр регистрировал температуру воздуха выше среднего климатического значения на 7 градусов, а с начала лета уже четыре раза во Владивостоке был побит ее рекорд.

"Прогноз по возвращению жаркой погоды в Приморский край оправдывается. Суббота и воскресенье будут переломными для погоды в регионе, а с понедельника температура воздуха с сегодняшних плюс 29 градусов повысится до плюс 35, а там и до плюс 37 градусов недалеко. Не исключены и новые температурные рекорды", - рассказал Кубай.

Он добавил, что во Владивостоке, несмотря на прохладу близкого моря, жара достигнет 30 градусов.