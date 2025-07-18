Село довольно долго находилось в зоне боевых действий и люди эвакуировались, сообщили представители пророссийского подполья

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мирные жители эвакуировались из Малиновки Запорожской области на фоне обстрелов ВСУ. Об этом ТАСС рассказали представители пророссийского подполья.

"Насколько нам известно, в Малиновке не осталось мирных жителей, так как село находилось в зоне боевых действий довольно долго, и жители эвакуировались. Однако есть огромное количество случаев, когда ВСУ обстреливали освобожденные населенные пункты, в которых остались мирные жители", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при этом нет никакой разницы между ударом по только что освобожденному населенному пункту или по Крыму или Луганску. "Киев официально заявляет, что намерен вернуть границы 1991 года, и при этом методично наносит удары по людям, которых называет гражданами Украины. Отвратительный цинизм и непоследовательность", - подчеркнул собеседник.

В Минобороны России 14 июля сообщили, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Малиновка в Запорожской области.