Такие схемы используют тревожность граждан, незнание правовых нюансов и стремление избежать "проблем с законом", считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Волна мошенничества, которая маскируется под официальные государственные уведомления, может начаться после вступления в силу поправок, касающихся штрафов за доступ к экстремистским материалам, рекламу VPN, а также передачу номеров и аккаунтов. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"После вступления в силу поправок, касающихся штрафов за доступ к экстремистским материалам, рекламу VPN, а также передачу номеров и аккаунтов, можно ожидать волну мошенничеств, маскирующихся под официальные уведомления. Такие схемы будут использовать тревожность граждан, незнание правовых нюансов и стремление избежать "проблем с законом". Мошенники будут действовать быстро и агрессивно, эксплуатируя новизну законодательства", - отметил Немкин.

По его словам, мошенники могут отправить поддельные письма и сообщения, которые выглядят как официальные уведомления от Роскомнадзора, МВД или прокуратуры. В этих сообщениях может говориться о нарушении закона, поиске запрещенной информации или использовании заблокированных VPN, а после этого они могут попросить перейти по ссылке и заплатить штраф, чтобы избежать проблем. "Ссылки приведут на поддельные сайты, внешне схожие с официальными ресурсами, где у пользователя попросят данные карты, паспорт, СНИЛС или другую конфиденциальную информацию", - добавил депутат.

Еще одним популярным методом обмана, как заметил депутат, могут стать звонки с поддельных номеров, которые имитируют номера государственных учреждений. Сами злоумышленники, как рассказал Немкин, могут выдавать себя за сотрудников полиции или других представителей власти и сообщают, что против гражданина возбуждено дело за просмотр запрещенного контента или передачу SIM-карты другому человеку, а чтобы "решить вопрос", они могут предложить перевести деньги на указанный счет.

Фальшивые сервисы

Кроме того, отметил депутат, также возможен запуск фальшивых онлайн-сервисов, которые будут предлагать "проверить наличие штрафов по новым статьям", после чего человеку предложат ввести свои персональные данные. Вдобавок, по словам парламентария, могут появиться мобильные приложения под видом "VPN-сканеров", которые на самом деле будут собирать трафик, сохранять пароли и использовать устройство для дальнейших мошеннических действий. "Эти схемы особенно опасны в первые месяцы после принятия закона, когда у граждан еще нет четкого понимания, как именно работают новые нормы, как наказываются нарушения и какие каналы являются официальными. Именно на этом незнании и будет строиться логика атак: страх, срочность, пугающая формулировка и простое "решение вопроса" - все это стандартный арсенал мошенников, адаптированный к повестке дня", - рассказал Немкин.

Получение уведомления о штрафе без предварительного оповещения через портал госуслуг или заказным письмом уже должно вызвать подозрения, заметил депутат, а административные дела не рассматриваются в массовом порядке, штрафы не взимаются по сомнительным ссылкам в SMS или мессенджерах. "Мы, как законодатели, параллельно с ужесточением норм ответственности, будем добиваться усиления ответственности и за подмену номеров, и за создание фальшивых цифровых ресурсов. А пока призываю граждан критически относиться к любой информации о "штрафах", проверять данные через "Госуслуги" и, в случае сомнений, обращаться в полицию. Только совместно можно противостоять цифровому мошенничеству", - заключил он.