Эксперт Нарт: аэропорт в Геленджике даст импульс развитию рынка недвижимости

Улучшение транспортной доступности может изменить поведение покупателей и застройщиков в регионе, считает заместитель гендиректора De Luxe Курорт "Лучи"

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Возобновление работы аэропорта в Геленджике после почти двухлетнего перерыва может значительно повлиять на структуру и динамику рынка недвижимости как в самом городе, так и на всем Черноморском побережье Краснодарского края. Такое мнение высказала ТАСС заместитель генерального директора De Luxe Курорт "Лучи" Ольга Нарт.

"Открытие аэропорта в Геленджике после продолжительной паузы уже называют одним из ключевых драйверов для рынка недвижимости как самого города, так и всего Черноморского побережья Краснодарского края. Улучшение транспортной доступности способно коренным образом изменить поведение покупателей и застройщиков в регионе, а также оживит малый и средний бизнес, увеличит загрузку отелей и санаториев", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в последние годы на рынке недвижимости Геленджика действовал мораторий на новое строительство, что фактически остановило развитие первичного сегмента. Предложение на вторичном рынке также постепенно сокращалось, что привело к дефициту ликвидных объектов. "Теперь с открытием воздушных ворот Геленджик становится куда более привлекательным - не только для отдыхающих, но и для девелоперов, и для инвесторов в недвижимость", - добавила Нарт.

В условиях действия авиационных ограничений Геленджик входил в топ-3 курортов Краснодарского края. В 2024 году город посетило рекордное количество отдыхающих - более 4,4 млн человек. А в 2025 году еще до объявления об открытии аэропорта бронирование гостиниц и отелей на лето превышало 70%. По прогнозам властей, планировалось, что турпоток возрастет примерно на 8%.

Воздушное пространство над аэропортом в Геленджике было закрыто из соображений безопасности с 24 февраля 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность. Согласно выпущенному Росавиацией извещению летному составу, воздушная гавань Геленджика готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск. 11 июля аэропорт сообщал, что службы провели работу по подготовке к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности. В пятницу аэропорт примет первый регулярный рейс, его выполнит авиакомпания "Аэрофлот".