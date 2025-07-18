Он направлен на подготовку высококвалифицированных кадров и сокращение разрыва между академическим образованием и реальными задачами в современной IT-индустрии

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила пилотный проект "Лабс" на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ). Он направлен на подготовку высококвалифицированных кадров и сокращение разрыва между академическим образованием и реальными задачами в современной IT-индустрии, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Образовательный проект для IT-специалистов в сфере электронной торговли был инициирован по итогам встречи губернатора области Андрея Травникова и основателя Wildberries, главы РВБ Татьяны Ким, - отметил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, которого процитировала пресс-служба. - Участие в разработке инновационных проектов компании РВБ, работа с реальными задачами компании позволят студентам Новосибирского государственного университета экономики и управления не только приобрести востребованные практические навыки, повысить свои профессиональные компетенции, но и проявить себя в команде потенциального работодателя".

В проекте несколько этапов: до 30 сентября идет сбор заявок, затем начинаются обучение, отбор и выполнение прикладных задач бизнеса. Студенты будут решать задачи EdTech направления - IT-решений в образовании. По итогам обучения состоится финальное тестирование - лучшие смогут присоединиться к команде РВБ и работать над проектами компании. Они будут создавать и дорабатывать различные компоненты образовательных сервисов РВБ в зависимости от выбранной специализации - фронтенд, тестирование или бэкенд.

В рамках "Лабс" студенты НГУЭУ получат возможность пройти длительную практику в Wildberries & Russ продолжительностью до десяти месяцев.

"Студентам необходимо учиться и реализовывать свои идеи сразу на практике, на реальных кейсах. Современное образование уже не может существовать в отрыве от опыта бизнеса. Поэтому мы инвестируем в развитие будущих кадров с самого начала их пути. Мы готовы предоставить вузам мощную прикладную базу - доступ к масштабным проектам и опыту команд РВБ", - цитирует пресс-служба Игоря Коваля, директора департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ.

По результатам пилотного сезона "Лабс" в следующем году программу, возможно, внедрят и в другие российские вузы-партнеры компании, добавили в вузе.

Wildberries & Russ (ООО "РВБ") образована в результате слияния двух лидеров рынка - IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ - с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы и предоставления бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса. На текущий момент объединенная компания работает в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ - из этих стран осуществляется импорт товаров.