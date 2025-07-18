Аферисты притворяются сотрудниками вузов, сообщила начальник управления информации и общественных связей ведомства по Московской области Татьяна Петрова

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Телефонные мошенники стали выманивать деньги у студентов от лица сотрудников учебных заведений под предлогом якобы замены зачеток в связи с переводом их в электронный формат. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, такой случай был выявлен в подмосковном Видном. На мобильный телефон 19-летней студентке позвонила якобы сотрудница учебного заведения, в котором она обучается. Женщина сообщила, что в связи с переходом зачетных книжек в электронный формат ей для подтверждения операции необходимо продиктовать код из смс-сообщения.

Затем после выполнения просьбы студентке стали поступать звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов и Росфинмониторинга. "Звонившие пояснили, что она стала жертвой мошенников, которые взломали ее личный кабинет на портале госуслуг и теперь имеют полный доступ к персональным данным. Кроме того, лжесотрудники сообщили, что у них имеется информация о финансировании армии Украины одним из ее родителей", - рассказала Петрова.

Девушка, чтобы избежать уголовной ответственности и сберечь накопления, согласилась на требования мошенников. Она взяла из сейфа отца 5 млн рублей и передала их приехавшему курьеру для зачисления на "безопасный счет". Сотрудники полиции смогли установить личность курьера злоумышленников. Его задержали в одном из столичных хостелов. "При личном досмотре у него обнаружен и изъят мобильный телефон, в котором находилась пошаговая инструкция по совершению противоправных действий в отношении граждан", - отметила начальник пресс-службы.

Задержанный пояснил, что в интернете нашел работу курьером. По телефону неизвестные называли адреса, по которым он должен забирать деньги и передавать неизвестным, оставляя себе процент от суммы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Он арестован. Соучастники устанавливаются.