В РСТ назвали причинами роста сравнительно простое оформление визы, доступность авиабилетов и укрепление рубля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Спрос российских туристов на путешествия в Японию вырос в первой половине 2025 года в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Турпоток в страну из России вырос более чем вдвое с января по июнь 2025 года. Эксперты РСТ подтверждают: продажи туров в Японию с января по июнь действительно выросли вдвое, среди причин - сравнительное простое оформление визы, доступные авиабилеты и укрепление рубля", - говорится в сообщении.

Туроператор ITM group за первое полугодие отправил в страну почти на 90% больше туристов, чем за тот же период 2024 года, рассказал глава пресс-службы компании Андрей Подколзин. По его словам, наиболее популярны весенние программы на цветение сакуры. "Но в процентном соотношении от общих заказов их доля постепенно снижается - фиксируем растущий спрос на страну в течение всего года", - объяснил он.

Эксперт добавил, что очередей в посольство Японии, о которых РСТ сообщал в марте этого года, сейчас нет, однако он порекомендовал подавать документы на визу для осенних поездок не позднее, чем за две недели до вылета. Генеральный директор туроператора JTC Moscow Анастасия Северова оценила рост числа бронирований туров в Японию в этом году в 30%.

"Но думаю, что рост турпотока в первую очередь идет за счет самостоятельных туристов, которые оформляют визу, бронируют отели и сами изучают страну. Относительно недорогие авиабилеты и крепкий рубль работают на рост спроса. По сравнению с прошлым годом больше стало круизеров. Намного больше запросов поступает на пляжный отдых, прежде всего на острове Окинава. В туры стали чаще добавлять менее известные регионы: Кюсю, острова Внутреннего Японского моря (Наосима), Японские Альпы с Такаямой, Канадзаву", - сказала она.

По данным Японской национальной туристической организации, за первые шесть месяцев 2025 года Японию посетили 83,7 тыс. российских туристов, что на 103,7% больше, чем годом ранее. Общее количество посетивших Японию иностранных граждан за первое полугодие составило 21,5 млн. В тройку лидеров вошли Южная Корея (4,8 млн), Китай (4,7 млн) и Тайвань (3,3 млн), напомнили в РСТ.