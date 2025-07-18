В частности, с опозданием прилетят самолеты из Якутска, Иркутска, Улан-Удэ, Владивостока и Москвы

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Прилет 23 рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево. Такие данные следуют из онлайн-табло воздушной гавани.

Прилетят с опозданием самолеты из Якутска (два рейса), Иркутска, Улан-Удэ, Владивостока (три), Москвы, Братска, Талакана, Сочи (два), Нижневартовска, Хабаровска, Норильска, Магадана, Южно-Сахалинска, Антальи, Петропавловск-Камчатского, Кызыла, Ташкента, Уфы, Стамбула.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 18 июля в Новосибирске в первой половине дня местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +21-23 градуса.