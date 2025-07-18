В лаборатории студенты смогут проходить практику и создавать новые цифровые продукты

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Лабораторию цифрового искусства, где студенты смогут проходить практику и создавать новые цифровые продукты, откроют на площадке Российской галереи искусств (РГИ), которая строится в Севастополе по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС директор музейно-выставочного центра галереи Виталий Зотов.

"У нас планируется лаборатория цифрового искусства, где можно как раз работать с генеративным искусством - тем, что делают нейросети, с гейм-артом, то есть игровым искусством", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что лаборатория заработает одновременно с открытием музея.

По словам Зотова, на площадке лаборатории планируется знакомить гостей музейного комплекса с различными форматами цифрового искусства. Также прорабатывается возможность использования лаборатории студентами для отработки практических навыков, создания экспериментальных продуктов. Соответствующую инициативу поддержали крупнейший вуз города - Севастопольский государственный университет и одна из компаний-лидеров игрового рынка.

"Современное художественное искусство ищет, пытается найти новый язык. Поиск вот этого художественного языка последние 100 с лишним лет продолжается. Сейчас это уходит в цифровые среды. Поэтому, например, нам важен гейм-арт. Потому что сейчас там "живут" десятки миллионов людей", - добавил собеседник агентства.

Российская галерея искусств (Российская государственная художественная галерея) строится в Севастополе в составе культурно-образовательного кластера.