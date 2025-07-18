В частности, необходимо закрепить понятие "международная посадочная площадка", считает зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Развитие беспилотной авиации в России требует не только технологических решений, но и адаптации законодательства. В частности, необходимо закрепить понятие "международная посадочная площадка", заявил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Ранее в палате парламента состоялось заседание секции "Цифровая трансформация транспорта", на котором обсуждалась концепция логистического проекта - Международного транспортного БАС-Хаба с применением беспилотных летательных аппаратов между Россией и Китаем.

"Развитие беспилотной авиации требует не только технологических решений, но и адаптации законодательства. В условиях роста трансграничных перевозок с использованием беспилотных авиационных систем необходимо создать четкую правовую базу, отражающую специфику новых форм воздушного сообщения, - пояснил он. - В этой связи Министерству транспорта России рекомендовали рассмотреть возможность внесения изменений в Воздушный кодекс РФ с целью закрепления понятия "международная посадочная площадка" специально для обеспечения полетов беспилотных воздушных судов".

По словам Шейкина, это позволит формализовать статус таких площадок, упростить процедуры согласования и обеспечить контроль за международными маршрутами беспилотных авиационных систем. "В перспективе это создаст основу для устойчивого развития трансграничной беспилотной логистики и откроет новые возможности для торговли и транспортного сотрудничества, в том числе с Китаем и другими странами", - добавил сенатор.