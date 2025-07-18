Нанесенный Енисею вред из-за разлива ГСМ оценили в 1,2 млрд рублей

Всего в реку вылилось 79,3 тонны дизтоплива, сообщила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк

КРАСНОЯРСК, 18 июля. /ТАСС/. Вред, нанесенный реке Енисей в Красноярском крае из-за крушения теплохода и утечки нефтепродуктов, оценен в 1,2 млрд рублей. Всего в реку вылилось 79,3 тонны дизтоплива, сообщила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк в своем Telegram-канале.

Вечером 8 июня стало известно, что в Казачинском районе Красноярского края теплоход, буксировавший две баржи, получил пробоину и повредил рулевое управление, его прибило к берегу. У судна был поврежден топливный бак. Первоначально сообщалось об утечки до 30 тонн дизельного топлива. На территории близлежащих муниципальных образований был введен режим ЧС, который сняли только в середине июля.

"Мы завершили проверку в отношении Обь-Иртышского речного пароходства, чей теплоход допустил аварию и разлив топлива в реке Енисей. По результатам проверки установлено, что в реку Енисей вылилось 79,3 тонны дизельного топлива. <...> Дополнительно нами оценен вред, причиненный р. Енисей. Мы его оценили в 1,2 млрд рублей", - написала Гуменюк.

По словам первого замминистра экологии региона, предприятию выдано предписание об устранении нарушений природоохранного законодательства. "Установлены четкие требования по восстановлению природы. Первый контрольный срок - сентябрь 2025 года", - пояснила Гуменюк.

Пострадавшее судно сейчас находится на берегу села Галанино, где продолжаются восстановительные работы. По факту аварии и разлива топлива возбуждено уголовное дело по ст. 263 (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта) и ст. 247 УК РФ (нарушения правил обращения экологически опасных веществ).