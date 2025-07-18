Мэрия Новосибирска получила почти 50 обращений из-за последствий урагана

Жители жаловались на падение веток, подтопления и перебои с электричеством

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Жители Новосибирска пожаловались на падение веток, подтопления, перебои с электричеством и остановку общественного транспорта из-за последствий урагана, произошедшего накануне в городе. Всего поступило почти 50 обращений, сообщили в мэрии города.

"Единая дежурно-диспетчерская служба получила 47 обращений о падении деревьев и веток, нарушении работы транспорта и подтоплении проезжей части", - сообщили в пресс-службе.

Городские службы были приведены в режим повышенной готовности. Несмотря на стихию, они устраняли последствия непогоды, восстанавливали движение транспорта и электроснабжение. К работам привлечены городские ДЭУ и МАСС, а также другие коммунальные службы и управляющие компании.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал из-за падения дерева, он был госпитализирован. Из-за попадания молнии в трансформаторную подстанцию на одной из улиц без электроэнергии остался частный сектор. Сейчас авария устранена.

В пресс-службе областного МинЖКХ ТАСС уточнили, что кратковременные аварийные отключения электроснабжения были зафиксированы в двух районах региона и городе Обь. Всего перебои отмечались в девяти населенных пунктах. Все они уже подключены к сетям.