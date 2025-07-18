В Билибинском районе на Чукотке ожидается высокая пожарная опасность

Администрация района и экстренные службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Повышение класса пожарной опасности до четвертого ожидается в Билибинском районе Чукотки. В период действия высокой пожарной опасности во время пожароопасного сезона возможно возникновение ЧС, вызванных природными пожарами, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"18-21 июля на севере Билибинского района ожидается высокая пожарная опасность 4-го класса. Администрация района и экстренные службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.

В муниципалитете сформированы добровольные пожарные команды в каждом населенном пункте района. Они готовы оперативно реагировать на первые признаки возгорания. Все они обеспечены необходимым пожарным инвентарем, техникой и первичными средствами пожаротушения.

Билибинский район на Чукотке - удаленный муниципалитет, в которых ежегодно происходят лесные пожары. Большинство из них возникают из-за сухих гроз.