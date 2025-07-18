В Оренбургской области за пять лет количество детей-сирот уменьшилось на 30%

На данный момент в регионе 492 таких детей

ОРЕНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось в Оренбургской области почти на треть за последние пять лет. Об этом в ответе на запрос ТАСС сообщила первый заместитель министра образования региона Нина Гордеева.

"За пять лет число воспитанников организаций для детей-сирот сократилось с 697 человек в 2020 году до 492 человек в 2025 году. Снижение числа воспитанников данных учреждений обусловлено уменьшением численности детей-сирот в области, снижением числа выявленных детей данной категории вследствие работы органов системы профилактики по сохранению кровных семей и оказанию им помощи", - сказано в ответе на запрос агентства.

По данным профильного министерства, только за последний год (с июля 2024 года по июль 2025 года) в детских домах и прочих подобных учреждениях региона стало проживать на 78 детей меньше. Всего на территории Оренбургской области в настоящее время действуют десять организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, они рассчитаны на проживание 754 детей, но везде наполняемость ниже проектной мощности. В пяти организациях условия проживания приближены к домашним: группы размещаются в помещениях квартирного типа.

В приемных семьях Оренбургской области, как уточнили в министерстве, на 1 июля 2025 года воспитывались 1 376 детей. Большая часть детей передается под опеку (попечительство), а приоритет при решении вопроса о семейном жизнеустройстве отдается родственникам. Чаще всего принять в свою семью граждане готовы дошкольников и учащихся начальной школы. Специалисты также отмечают, что в Оренбуржье много приемных семей, которые на постоянной основе принимают на воспитание детей, лишенных родительского попечения, и имеют положительный опыт.

В то же время в регионе ведется работа по восстановлению кровных семей. Как отметила Гордеева, специалисты системы профилактики и организаций для детей-сирот помогают родителям восстановить свои права или отменить ограничения родительских прав, если у них есть для этого желание и ресурсы. "Но процесс этот очень непростой. За 2024 год восстановились в родительских правах 14 родителей. Отменили ограничение родительских прав восемь человек", - уточнила первый замминистра.

Помощь семьям

В 2024 году Оренбургская область вошла в число регионов, участвующих в реализации проекта "Вызов" уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, напомнили в министерстве. Все задействованные ведомства работают с учетом семьесберегающего подхода к оказанию им помощи, выводу из кризисной ситуации.

"В рамках проекта "Вызов" до 2026 года поставлена задача сократить число детей в организациях для детей-сирот на 25% процентов. Дальнейшая ситуация будет зависеть от многих факторов, влияющих на социально-экономическое положение семей. За один год участия в проекте "Вызов" число воспитанников организаций для детей-сирот сократилось на 13,5%. Работа будет продолжена", - добавила Гордеева.