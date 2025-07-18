Об этом ТАСС сообщил заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минпросвещения России не видит прямой взаимосвязи между количеством классов в школе и средним возрастом рождения детей.

Об этом ТАСС сообщил заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин.

"На самом деле, вряд ли от этого зависит[возраст] заведение детей. От того 10-летку я окончил или 11-летку", - сказал он.

Ранее в Общественной палате предложили вернуться к системе 10-летнего обучения в школе. По мнению председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, возврат к системе 8-ми и 10-летнего обучения в школе, а также сокращение срока учебы в вузе помогло бы снизить в России средний возраст рождения первого ребенка.