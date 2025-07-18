Помощник президента отметил, что со временем на события последних лет можно будет посмотреть более глубоко

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владимир Мединский не сомневается, что в будущих учебниках истории тема специальной военной операции (СВО) будет отражена правдиво. Об этом он рассказал в интервью сайту KP.RU.

"Не сомневаюсь, что и потом написана будет правда", - ответил он на вопрос о том, что будет написано о СВО и ее итогах в будущих учебниках.

Мединский отметил, что со временем на события последних лет, в том числе и на СВО, появится историческая перспектива, и на эту тему можно будет посмотреть более глубоко.