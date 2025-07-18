В Самаре определили автора проекта реставрации памятника "Дом губернатора"

Работы должны завершить в начале 2027 года

САМАРА, 18 июля. /ТАСС/. Государственный контракт на разработку проекта реставрации объекта культурного наследия федерального значения Особняк Субботина-Шихобалова в Самаре заключен с АО "Агентство развития перспективных технологий" по итогам торгов. Организация должна завершить работы в начале 2027 года, обновленное здание планируют использовать как социально-культурное пространство, сообщили ТАСС в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) Самарской области.

"15 июля 2025 года между Министерством культуры Российской Федерации и АО "Агентство развития перспективных технологий" был заключен государственный контракт на разработку проектной документации для проведения реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Особняк Субботина-Шихобалова, 1878-1879 годы, архитекторы Шретер В. А., Де-Рошфор", расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, улица Алексея Толстого, дом 3", - сообщили в ведомстве.

Согласно информации на портале Госзакупок, в торгах приняли участие три организации. Начальная цена контракта составляла 180 млн рублей, цена заключенного контракта - 179,2 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работы до конца февраля 2027 года. "После проведения реставрации на объекте планируется разместить социально-культурное пространство. Более детальная информация по использованию объекта будет уточнена после завершения работ по сохранению объекта", - добавили в ГИООКН.

Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщал, что в отреставрированном здании может расположиться филиал одного из федеральных музеев. Особняк Субботина-Шихобалова ("Дом губернатора") стал первым объектом культурного наследия, который посетил Федорищев в статусе врио главы региона в июне 2024 года. Самарские градозащитники обратили его внимание на этот объект как на самый знаковый и в первую очередь нуждающийся в реставрации. Тогда же Федорищев подписал документ о включении в список охраны и восстановления 631 объекта исторического поселения Самара на площади более 680 га, имеющего особое значение для истории и культуры области.

В апреле 2025 года в Самарской области утвердили программу "100 объектов культурного наследия", которая предполагает восстановление ряда памятников к 2029 году. Планируется присвоить ряду зданий из перечня статус объектов ЮНЕСКО. По информации ГИООКН, в текущем году в рамках программы проводятся работы на 9 объектах культурного наследия регионального значения и одном федеральном объекте "Особняк Чернухина" 1907 года постройки в Сызрани.

О памятнике

Особняк в Самаре построили в 1878-1881 годах по заказу купца Субботина, через несколько лет его приобрел купец Антон Шихобалов. В начале ХХ века в здании располагалась губернаторская резиденция, в годы первой мировой войны - лазарет, а в советское время - дворец инвалидов и административный корпус завода. Постройку в стилистике неоренессанса отличает лепнина на фасадах и богатое внутренне убранство: широкие лестничные пролеты, обильно декорированные просторные залы.

Памятник находился в региональной собственности, в качестве предмета охраны его утвердили в 2021 году. В 2024 году правительство Самарской области передало объект из региональной собственности в безвозмездное пользование ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" в целях проведения ремонтно-реставрационных работ. Государственным заказчиком по разработке проекта реставрации здания стало Министерство культуры России.