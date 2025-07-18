В свою очередь в США в 2025 году доставили 100 посылок со сборными моделями бронетехники и авиации, следует из списка самых интересных отправлений за рубеж, подготовленный "Почтой России"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские компании в 2025 году отправили во Францию более 200 посылок с шаманскими музыкальными инструментами, в США - 100 посылок со сборными моделями бронетехники и авиации. Это следует из списка самых интересных отправлений за рубеж в этот период, подготовленный "Почтой России" по просьбе ТАСС.

Так, во Францию отправляли, помимо шаманских инструментов, более 200 раз детские книги, а также более 50 раз булавы и кольца для жонглирования. В США российские предприятия также 200 раз отправили часы "Восток" и "Слава" и 100 раз - камертоны.

Интересные отправления в Белоруссию - это, например, 50 посылок с ножами из советской стали, 40 посылок, содержащих карты таро и более 50 с фотокартинами на холсте. Для получателей в Израиле россияне оформили более 30 посылок с кофе, столько же с пейзажами маслом и 20 с дизайнерскими фартуками.

В Китай российские компании за неполный год успели оформить более 50 игрушечных драконов ручной работы, 50 посылок с лосинами для фитнеса и 60 - с аксессуарами для дайвинга. В Казахстан были доставлены 20 посылок с обоями, 30 - с сухарями и 20 - с янтарными изделиями. Список самых необычных отправлений в Армению состоит из более 100 посылок с масками для сна, из более 1 000 с духами и из более 100 с подушками.

Для адресатов в ФРГ были отправлены более 300 посылок с книгами и учебниками на русском языке и столько же настольных игр, а также более 100 наборов для создания домиков-светильников. В Великобританию почтой доставили из России травы и травяные чаи (более 100 раз), камуфляжную одежду (более 300) и более 20 инвалидных колясок. В Канаде получили из России в 2025 году 100 наборов с шоколадом ручной работы, 50 женских пальто и 50 посылок с пастой из проростков и ягод.