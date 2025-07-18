Им стал поезд Ростов-Главный - Новороссийск, сообщили в сервисе путешествий Туту

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Поезда сообщением Ростов-Главный - Новороссийск, Кавказская - Имеретинский Курорт, Новокузнецк - Кисловодск вошли в топ-3 самых комфортных поездов в курортные города, следует из аналитики сервиса путешествий Туту (есть в распоряжении ТАСС).

"Лидером по оценкам стал поезд Ростов-Главный - Новороссийск 820Е, 820Э. Пассажиры отмечают комфортные условия, время в пути и вежливый персонал. Среди минусов - туалет не в каждом вагоне и неудобные кресла", - говорится в сообщении.

Вторую строчку занял поезд Кавказская - Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк) 812Э. Путешественники оценили чистоту в вагонах и приветливых проводников, но времени на спокойную посадку хватило не всем. На третьем месте - поезд Новокузнецк - Кисловодск 059Н, 059С. Пассажиры отметили наличие душа, однако иногда в вагонах не работают кондиционеры и розетки.

Кроме того, в пятерку лучших курортных поездов вошел поезд Москва Казанская - Новороссийск, в нем путешественникам понравились современные вагоны, но они отмечают сильную качку и недостаточно вкусную еду. Замыкает пятерку лучших поездов на юг Москва Казанская - Адлер 102М, 102С. В отзывах пассажиры хвалят время в пути, прекрасный персонал и чистые вагоны, однако согласно отзывам пассажиров, впечатление портят трудности с температурным режимом.