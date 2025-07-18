ВТБ назвал самые распространенные схемы мошенников по "списанию долгов"

Аферисты действуют от имени госорганов и банков, а также пользуются незнанием жертвы юридических тонкостей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Самыми распространенными схемами мошенничества, связанными с обещаниями полного списания долгов в банках, стали несуществующие программы по списанию кредитов, фальшивые сервисы по ускоренному банкротству и предложения от так называемых антиколлекторов, сообщили в пресс-службе ВТБ.

"Мошенники активно эксплуатируют финансовую уязвимость людей, предлагая несуществующие способы списания долгов. При этом ни банки, ни государственные органы не требуют оплаты за списание задолженности. Прежде чем передавать деньги или персональные данные третьим лицам, всегда проверяйте информацию через официальные источники", - отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

По его словам, единственный безопасный путь решения проблем с кредитами - это прямое обращение в банк, где специалисты помогут предложить законные варианты выхода из сложной финансовой ситуации.

Фейковые программы: чтобы списать долги - заплати

По данным ВТБ, одной из самых распространенных уловок стало предложение принять участие в несуществующих программах по списанию долгов.

Мошенники могут звонить людям от имени государственных органов или банков и убеждать, что существуют специальные программы, которые позволяют полностью списать долги. Для участия в таких "программах" гражданам нужно оплатить комиссию, которая иногда может достигать трети от самого кредита, и предоставить личные данные.

По итогу мошенники могут даже оформлять новые кредиты на имя жертв, отметили в ВТБ.

Повелся на звонок антиколлектора - потерял личные данные и деньги

Также популярной схемой мошенников стала работа так называемых антиколлекторов, указали в банке. Обманщики звонят должникам и обещают им "законно списать все долги" или признать кредитные договоры недействительными. В качестве аргумента они используют несуществующие лазейки и подпункты в законодательстве, которые неподготовленный человек не знает. За свою работу такие компании просят крупную предоплату, в результате жертва получает фиктивные документы либо с клиентами обрывают связь после получения денег. В итоге гражданин увеличивает свою просрочку и усугубляет отношения с банками.

И опять фишинг

Набирает популярность мошенничество с помощью фальшивых сервисов по ускоренному банкротству.

На поддельных сайтах, имитирующих официальные сервисы, жертвам обещают быстрое списание долгов за дополнительную плату. В результате должники передают личную информацию через сайт, а аферисты используют ее для получения новых кредитов, рассказали в ВТБ.