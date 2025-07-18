Исследователи провели разведку для возможного создания скважины для мониторинга многолетней мерзлоты, сообщил руководитель экспедиции Александр Сабуров

АРХАНГЕЛЬСК, 18 июля. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ-2025) завершила работы на архипелаге Новая Земля, сообщил ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" руководитель экспедиции Александр Сабуров. Утром участники завершили высадку на мысе Желания на северной оконечности острова Северного.

"Сегодня экспедиция Арктического плавучего университета завершила две высадки на Оранских островах и на мысе Желания. На Оранских островах работала небольшая группа орнитологов и микробиологов на птичьих базарах, которые представляют очень большую ценность с точки зрения биоразнообразия в данном регионе. На мысе Желания были проведены комплексные работы по нескольким направлениям, как и в заливе Иванова, это изучение морского мусора, метеорологические исследования, микробиологические исследования, изучение макрофитов. В целом очень продуктивная получилась работа на Новой Земле", - сказал Сабуров.

Исследователи провели разведку для работ по возможному созданию скважины для мониторинга многолетней мерзлоты.

Сегодня "Профессор Молчанов" идет на океанологический разрез в сторону Земли Франца-Иосифа. Разрез - линия с точками с закрепленными координатами, в которых проводятся измерения и берутся пробы воды. Затем исследования продолжатся на Земле Франца-Иосифа.

"В целом хотелось бы отметить слаженную команду, которая по большому счету без сна в течение двух с половиной суток смогла провести четыре высадки, что для экспедиции плавучего университета, пожалуй, является рекордом за последние годы", - добавил собеседник агентства.

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.