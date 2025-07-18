Следствием установлено, что в 2022-2025 годах при выполнении государственного оборонного заказа Минобороны заключило с АО "Изумруд" и ПАО "Дальприбор" контракты на поставку технических устройств на общую сумму более 400 млн рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о получении взятки в отношении начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ России Олега Лопатиева направлено в суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Военными следователями СК России собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении начальника радиотехнической службы Олега Лопатиева, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). <…> Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2022-2025 годах при выполнении государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с АО "Изумруд" и ПАО "Дальприбор" контракты на поставку технических устройств на общую сумму более 400 млн рублей. Контроль за качеством поставляемой продукции возлагался на Лопатиева. В этот период он получил взятки в особо крупном размере от руководителей АО "Изумруд" Игоря Ястремского и Станислава Медведева, а также от генерального директора ПАО "Дальприбор" Романа Титкова за общее покровительство при выполнении контрактов указанными организациями. "В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и обеспечения гражданского иска военными следователями наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого в общей сумме более 37 млн рублей", - сказали в СК.