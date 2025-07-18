По данным опроса, 79% респондентов считают, что он работает хорошо

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 78%, 79% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 11 по 13 июля среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (79% - без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 51% участников опроса (минус 1 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 54% опрошенных (минус 3 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 43% (без изменений), КПРФ - 8% (минус 1 п.п.), ЛДПР - 9% (минус 2 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 4% (плюс 1 п.п.).