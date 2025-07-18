Организацией активностей занимается Мосгортур

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Более 30 программ профориентации для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) провели в Москве в прошедшем учебном году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"За учебный год дети и подростки с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья приняли участие в более чем 30 культурных и профориентационных программах", - рассказали в пресс-службе.

Мероприятия для детей проводились в музеях, театрах, творческих мастерских и образовательных центрах Москвы. Организацией активностей занимается Мосгортур.

В пресс-службе отметили, что мероприятия охватывали широкий перечень форматов, в число которых входят: адаптированная экскурсия для глухих и слабослышащих в Доме-музее Марины Цветаевой, театральный показ с субтитрами и адаптированной рассадкой в Московском Губернском театре, знакомство с текстильным производством и инклюзивной мастерской, 3D-моделирование и программирование для подростков с ОВЗ в центре "Территория роботов", а также инклюзивные музейные экскурсии и городские культурные мероприятия. Кроме того, в Доме русского зарубежья была организована экскурсия для взрослых с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Отмечается, что в новом сезоне планируется расширение форматов, появятся отдельные маршруты для участников СВО и углубленные профориентационные треки. Накопленный опыт в организации таких мероприятий передается на отраслевых конференциях и в работе с региональными партнерами.