Сервис автоматически анализирует историю обращений, результаты обследований, назначения гражданина и готовит для врача структурированную сводку по теме каждого конкретного визита пациента, отметила заммэра столицы Анастасия Ракова

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Более 2 млн сводок из медицинских карт сформировал инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ) за месяц с момента запуска в Москве. Это помогает врачам эффективнее работать с пациентами, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"С момента запуска сервис создал более двух миллионов таких саммари, и это число растет каждый день примерно на 44 тыс. Такие решения доказывают, что цифровизация - не только удобство, а, прежде всего, путь к адресной, персонализированной помощи для каждого москвича", - рассказала Ракова.

Она напомнила, что в электронной медкарте в настоящее время собрано свыше 4,2 млрд записей, при этом ЭМК одного пациента может включать множество различных записей. ИИ-сервис автоматически анализирует историю обращений, результаты обследований, назначения гражданина и готовит для врача структурированную сводку по теме каждого конкретного визита пациента. Благодаря этому врач может быстрее принять решение, а пациент - получить помощь без задержек.

По словам заммэра, в столичном здравоохранении цифровые сервисы работают не по отдельности, а как единая система. Они помогают при записи к врачу и подбирают нужного специалиста. Кроме того, ИИ-инструменты могут уточнять жалобы и собирать первичную информацию о пациенте в формате опроса. С момента запуска такого инструмента проведено уже более 4,3 млн опросов.