Пресс-служба программы отметила, что инициатива направлена на вовлечение детей и молодежи 12-18 лет в экскурсионную деятельность

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Программа Росмолодежи "Больше чем путешествие" запустила новый проект для детей в сфере туризма "Проводники смыслов. Школа юного экскурсовода", победители смогут провести экскурсии на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба программы.

"Программа Росмолодежи "Больше чем путешествие" запустила новый проект для детей, которые хотят развиваться в сфере общественно полезного молодежного туризма - "Проводники смыслов. Школа юного экскурсовода" <…>. Участники проекта изучат основы профессии, а лучшие вместе с представителями сообщества "Проводники смыслов. Экскурсоводы" смогут провести экскурсии на площадке слета Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде", - говорится в сообщении.

Отмечено, что инициатива направлена на вовлечение детей и молодежи 12-18 лет в экскурсионную деятельность, а также в сферу гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма. Проект открывает перед подростками и молодежью широкие перспективы: участие в крупных событиях федерального уровня, конкурсах, творческих и социальных инициативах.

"Этот проект укрепляет связь между поколениями через личные истории, а также увеличивает потенциал экскурсии как важного инструмента патриотического воспитания, учит любить свою страну, гордиться ею и стремиться вдохновлять других. Наша "Школа юного экскурсовода" поможет создать условия для самореализации молодого поколения через участие в экскурсионной работе, развить лидерские качества и сформировать активную гражданскую позицию" - отметила генеральный директор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина.

АНО "Больше, чем путешествие" выступает оператором программы Росмолодежи "Больше чем путешествие", благодаря которой свыше 275 тыс. молодых людей увидели уникальные места России, ознакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимый проект и нашли новых друзей.