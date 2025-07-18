ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 77%

Деятельность правительства РФ одобряют 48,8% опрошенных, также показало исследование

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 7 по 13 июля, составляет 77,6%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,6% участников опроса (минус 0,2 п.п.), уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,3 п.п. и составляет 74,7%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,8% опрошенных (минус 0,9 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 50,3% респондентов (плюс 0,3 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59% опрошенных (плюс 0,3 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,6% (плюс 2,4 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,1% (плюс 1,1 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,9% (плюс 1,3 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,7% (без изменений).

Уровень поддержки "Единой России" составил 33,3% (плюс 0,2 п.п.), КПРФ - 10,2% (плюс 0,5 п.п.), ЛДПР - 11,1% (минус 0,6 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3,9% (плюс 0,1 п.п.), "Новых людей" - 6,2% (минус 0,3 п.п.).