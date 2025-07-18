Из общей суммы почти 1,2 млрд рублей составит компенсация за выплаты гражданам, полностью утратившим жилье, сообщили в пресс-службе правительства

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство России направило более 1,7 млрд рублей Оренбургской области на компенсацию затрат на поддержку граждан, которые пострадали от крупного паводка в 2024 году. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансирование из федерального бюджета покроет затраты регионального - Оренбургская область выделяла деньги на соцподдержку россиян, жилье которых было утрачено или повреждено в результате стихийного бедствия. "Так, из общей суммы почти 1,2 млрд рублей составит компенсация за выплаты гражданам, полностью утратившим жилье. Остальные средства пойдут на возмещение расходов по выплатам за поврежденное жилье", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Уточняется, что деньги выделил резервный фонд правительства, их предоставят региону в виде межбюджетного трансферта.

Мишустин на заседании правительства 17 июля подчеркивал важность того, чтобы россияне не оставались без поддержки "один на один" в чрезвычайных ситуация. Он также ответил важность превентивных мер, которые должны принять профильные ведомства и местные власти для недопущения таких ситуаций.

Весенний паводок в Оренбуржье оказался самым многоводным за всю историю наблюдений, а после прорыва дамбы 6 апреля в Орске паводок был отнесен к ЧС федерального характера.