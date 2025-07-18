Жителям столицы на выбор предлагают два варианта мемориала

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Голосование за проект монумента, посвященного историческим событиям 1993 года, началось на московском портале "Активный гражданин". Мемориал планируется установить в Пресненском районе столицы, говорится в описании опроса.

"В Пресненском районе Москвы, на Дружинниковской улице, предлагают установить монумент в память об исторических событиях осени 1993 года. С инициативой разместить мемориал выступили депутаты Московской городской думы. Макеты монумента разработали в мастерской народного художника России скульптора С. А. Щербакова с учетом мнения искусствоведов, историков, представителей общественных организаций", - значится в пояснении к голосованию.

Москвичам на выбор предлагают два варианта мемориала. Основная идея первого - "энергия напряженного диалога, принципиального отстаивания своей точки зрения разными сторонами". Главный элемент памятного знака - дата: 1993 год. Как объясняют организаторы голосования, такими датами обозначают многие важные события в отечественной истории.

"Монумент отражает дату "1993" не как абстрактное число, но в виде активной динамики форм, их асимметрии и диагоналей, сохраняя при этом стройность архитектуры, фоном для которой служит зелень парка. Памятный знак передает позитивную идею надежды на объединение России, ее развитие и рост. <...> Памятный знак устанавливается в эпицентре событий, которые происходили вокруг "Белого дома", и содержит в себе назидательный смысл: не допускать повторения подобного. Он несет в себе стилистику ХХ века - событий революционной и советской эпох", - значится в описании.

Во втором варианте монумент предлагается представить в виде поклонного креста. "Это позволит сохранить возможность церковного поминовения участников событий 1993 года. Православная символика олицетворяет гражданское примирение, подчеркивает важность сохранения от поколения к поколению традиций милосердия, духовно-нравственных и культурных ценностей Отечества", - отмечается на портале.