Все услуги тарифицируются по обычным тарифам без доплат, сообщили в пресс-службе оператора цифровых услуг "Миранда-медиа"

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Аварийный роуминг для абонентов "Миранды", "Миртелекома" и "+7Телеком" открыт в Запорожской и Херсонской областях из-за перебоев со связью в результате атаки ВСУ высоковольтного энергооборудования. Об этом сообщили в пресс-службе оператора цифровых услуг "Миранда-медиа".

"В связи с отключением энергоснабжения на территории Запорожской и Херсонской областей возможны перебои в предоставлении услуг мобильной связи. Для абонентов "Миранды" и "Миртелекома" открыт аварийный роуминг в сети "+7Телеком" в Запорожской области. Для абонентов оператора "+7Телеком" открыт аварийный роуминг в сети "Миртелеком" в Запорожской и Херсонской областях", - говорится в Telegram-канале оператора.

В "Миранде-медиа" пояснили, что если мобильный телефон абонента не подключается к нужной сети в автоматическом режиме, необходимо выбрать эту сеть вручную. Для это может потребоваться ввести код сети, так, код "Миранды" - 25054, код "Миртелекома" - 25094, а код "+7Телеком" - 25096.

В сообщении отмечается, что в режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы, SMS и передача данных. При этом все услуги тарифицируются по обычным тарифам без дополнительной платы.

"Миранда" - оператор связи федерального масштаба, основанный в мае 2014 года. Компания предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи, для физических и юридических лиц. Мобильные сети связи в Республике Крым, городе федерального значения Севастополь, ДНР и ЛНР введены в коммерческую эксплуатацию в 2024. На территории Запорожской и Херсонской областей компания работает под брендом "Миртелеком", предоставляя услуги в этих регионах с 2022 года.