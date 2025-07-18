Прощание с Юрием Карой, предположительно, пройдет в траурном зале ЦКБ

Дата прощания с режиссером на данный момент не определена

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Прощание с заслуженным деятелем искусств РФ кинорежиссером, сценаристом Юрием Карой, предположительно, пройдет в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1. Об этом сообщила в беседе с ТАСС его супруга Ирина.

"Скорее всего, [это будет] траурный зал ЦКБ на Рублевском шоссе. <…> Это еще, конечно, не точно, но пока нам говорят так", - сказала она, уточнив, что дата прощания с режиссером на данный момент не определена.

Кинорежиссер Юрий Кара умер 17 июля в возрасте 70 лет. Как рассказал ТАСС народный артист РФ Виктор Раков, причиной смерти стал обширный инфаркт. Заслуженного деятеля искусств, предположительно, похоронят 22 июля на Троекуровском кладбище.